Eerste bouwmachines komen al aan op Malieveld, zeventig kiepwagens vol grond onderweg

Actiegroep Grond in Verzet heeft met diverse bedrijven afgesproken dat ze in totaal zo’n duizend voertuigen naar Den Haag brengen, waaronder de zeventig kiepwagens voor hun ‘onderhandelingspositie'. ,,Of we de grond gaan uitstorten op het Malieveld, hangt ervan af hoe de dag verloopt en wat onze overheid ons te bieden heeft”, zegt Sjoerd Vogelzang van de actiegroep.

De actievoerders willen laten zien wat voor materieel volgens hen stilstaat door problematisch uitpakkende regelgeving over stikstofuitstoot en chemische stoffen die onder de noemer PFAS vallen.

Aankomst

De verwachting is dat in de loop van de avond al allerlei voertuigen zullen arriveren. Zo staat rond 22.00 uur de aankomst gepland van een twintigtal vrachtwagens met diepladers uit Groningen, vertelt Sjoerd Vogelzang van Grond in Verzet. Hij is zelf ondernemer in het grondverzet en transport en eigenaar van een aantal daarvan. ,,De diepladers brengen onder meer graafmachines en machines die heipalen bewerken.”

In de nacht en vroege ochtend komen vanuit diverse plaatsen voertuigen naar Den Haag. Het is de bedoeling dat ze voor de ochtendspits ter plaatse zijn. Tussen 5.00 en 6.00 komen naar verwachting veel voertuigen aan.

Programma

Het officiële programma begint om 9.55 uur en duurt tot circa 15.00 uur. Na de opening laten bouwers en ook schippers in het land een minuut lang hun toeters en hoorns klinken. Een halfuur later wordt een manifest overhandigd aan bewindslieden die naar de demonstratie van bouwers, baggeraars, grondverzetters en andere ondernemers komen. Volgens Bouwend Nederland komen minister Eric Wiebes (Economische Zaken) en de staatssecretarissen Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) en Raymond Knops (Binnenlandse Zaken).

De gemeente Den Haag en eigenaar van het Malieveld Staatsbosbeheer hebben afspraken gemaakt met de actievoerders. ,,Het gaat anders dan met de boeren, het is een strakke organisatie”, zegt een woordvoerder van Staatsbosbeheer.

‘Geen eigen voertuigen meenemen’

Hoewel de organisatie deelnemers heeft opgeroepen om vooral niet met eigen voertuigen te komen, staan op sociale media diverse berichten van mensen die dat toch van plan zijn. ,,We roepen op dat niet te doen”, reageert Klaas Kooiker van Grond in Verzet. ,,Maar we hebben niet heel Nederland aan een touwtje.”

Bouwend Nederland noemt het ‘gewoon jammer’ als mensen toch op eigen houtje met machines naar Den Haag gaan.

Elke ochtend het nieuws uit Den Haag in je mailbox? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!