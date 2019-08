Eerste Chuck Deely-festival in stad: ‘Hij lacht z’n eigen slap hierboven als hij naar beneden kijkt en dit ziet’

Ineens stond dat zinnetje in het coalitieakkoord. Er komt een festival voor Chuck Deely, de in 2017 overleden zanger-gitarist die veertig jaar lang zijn stembanden schor galmde in de grootste winkelstraat van Zuid-Holland. Hij was de enige die er nog op mocht treden na het verbod op straatmuziek in het centrum. Burgemeester Van Aartsen gaf hem een vergunning voor het leven nadat hij de anderen in 2013 uit de binnenstad had verbannen.



Dat was omdat de binnenstad op koopavonden steeds meer werd beheerst door ‘trekzakterreur’. ,,De hele dag speelden die Roemeense zigeuners dezelfde deuntjes op hun accordeon”, herinnert Frans Doornik zich, die om de hoek bij de Bijenkorf woont. ,,Nee, dan Chuck. Die lacht z’n eigen slap hierboven als hij naar beneden kijkt en dit ziet.”



Een keer per jaar speelde Chuck Deely op verzoek van Doornik een liedje voor zijn vader. ,,Altijd iets van de Rolling Stones, daar was m’n vader gek op.” Meestal was dat rond de feestdagen, dan gaf Doornik hem bij wijze van kerstpakket steevast een tientje. ,,Het is, ook al was het echt niet altijd zuiver, toch het geluid van deze straat.”



Gistermiddag maakten de muzikanten ondanks de tropische hitte nauwelijks een uitglijder. Al zegt Tim Knol al na drie nummers: ,,Ik geloof dat ik mijn optreden vanavond maar moet afzeggen want ik word nu al schor.”