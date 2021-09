Eerste demo bij de Apenrots: de familie Knots

Project Mijn Tweede Familie nu ook van start in regio’s Den Haag en Wassenaar

7 september Minderjarige, alleenstaande vluchtelingen worden binnenkort gekoppeld aan Nederlandse gezinnen in Den Haag en Wassenaar. Na een succesvol eerste project van Stichting SOVEE in 2017 in Amersfoort, start Mijn Tweede Familie nu ook in de regio Haaglanden.