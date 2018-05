Eerste eindexamen achter de rug met Ramadan voor de deur

Het eerste eindexamen is gemaakt vandaag. Leerlingen van de Hofstad in de Alberdastraat hadden vooralsnog een goed gevoel over hun gemaakte examen. Maar voor sommigen kan het nog wat pittiger worden, aangezien de Ramadan morgen begint. ,,Dat gaat niet echt een probleem zijn. Ik denk zelfs dat het meer motivatie geeft.''