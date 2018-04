Eerste fietsroute van de stad naar het strand gepresenteerd

Het is een fietsroute naar het strand die rustig na te lopen is via de website denhaag.com/nl/routes/to-the-beach. De route voert onder meer langs paviljoen Malieveld, Madurodam, de Nieuwe Badkapel, het rosarium in het Westbroekpark, de Pier tot aan paviljoen De Witte. De fietstocht is gemarkeerd door grote blauwe zuilen.