Eerste homo-studentenvereniging in Den Haag: ‘Ook hetero is welkom'

Waar studeert u?

,,Ik werk nu tijdelijk bij Kruitvat. Maar in september ga ik weer studeren. Dan begin ik aan de mbo-opleiding Eerste Verkoopmedewerker.‘’



Ter zake dan maar: waarom een studentenvereniging voor homo's?

,,Omdat die er nog niet is. Niet in Den Haag in elk geval. Wel in Delft bijvoorbeeld, waar ik in het bestuur heb gezeten van Outsite, van de TU. Overigens willen wij er niet alleen zijn voor homo's, maar voor alle studenten binnen de gemeenschap van LHBTIQ en de rest van het alfabet.‘’



Maar waarom niet gewoon een club voor iedereen?

,,Wij willen een plek bieden voor iedereen. Ja, ook voor hetero's. Die zullen misschien niet snel lid worden, maar ze zijn welkom. Hoe meer zielen hoe meer vreugd. Mensen uitsluiten is wel het laatste wat wij willen.‘’



Heeft u zich weleens buitengesloten gevoeld?

,,Niet zo. Toen ik op mijn 16de vertelde dat ik homo was, hadden mijn ouders er geen problemen mee en op school ben ik ook altijd geaccepteerd. Op straat was het soms wel moeilijk. Ik zou hier in de stad niet met een andere jongen hand in hand gaan lopen.‘’



Want de tolerantie neemt eerder af dan toe?

,,Dat idee heb ik wel. Is denk ik de schuld van internet. Daar leert iedereen om eerst te schelden en daarna pas na te denken. Er zit geen rem meer op.‘’



Hoe gaat uw studentenvereniging heten?

,,Philautia. Daar zit het Griekse woord voor 'liefde' in. We wachten met de lancering tot augustus, tijdens de introductieperiode Oh Oh Intro.‘’



