Eerste hulp bij homoproblemen: Chrisje van Hezik herstelde vrede bij menig Haagse familie

Chrisje van Hezik - van Gent was onverschrokken. Ze zat in de studio bij Sonja Barend toen ze, ietwat ongeduldig, de microfoon greep en midden in het programma luid en duidelijk verkondigde dat er niets mis met homo’s was. De verraste Sonja haakte erop in waarna Chrisje heel Nederland mocht vertellen dat een homokind geen ramp is. Thuis in Voorburg zaten ze trots, maar ook met stijgende verbazing, op de bank. Want de hulplijn, waarvan het nummer groot in beeld kwam, was van hun eigen telefoon.