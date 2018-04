Eerste internationale vrijeschool opent in Scheveningen

Jongetje op begraafplaats mishandeld

17:46 Op begraafplaats Westduin in Den Haag is een jongetje ernstig mishandeld. Hij kreeg van een volwassen man zo'n harde karatetrap in zijn buik dat het hem nadien nog amper lukte op te staan. Dankzij het personeel van de begraafplaats is de zaak naar buiten gekomen.