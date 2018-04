Eerste Jongerenraad van politie buigt zich over cybercriminaliteit

,,Jongeren zijn de getuigen, slachtoffers, daders én agenten van de toekomst. Niet zo vreemd dus dat wij veel energie steken in de communicatie met deze doelgroep'', meent Liesbeth Huyzer, die als lid van de korpsleiding bij de Jongerenraad betrokken is. ,,Via vraaghetdepolitie.nl, Instagram, slachtofferzorg, maar ook in de wijk en op school hebben we dagelijks contact met jongeren.''



Wat de Jongerenraad hieraan toevoegt? Zoals Tessa van Werven aangaf in haar aanmelding: ''Als jongere sta je langs de kant, maar ik wil nú beginnen met helpen van de maatschappij waarin ik leef en deel van uitmaak.''