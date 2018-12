Eerste kerst in Den Haag verdient mooie boom

VIDEO Stan & Co komt in plaats van Popocate­petl

18:49 Het nieuws dat het Mexicaanse restaurant Popocatepetl aan het Buitenhof in Den Haag eind deze maand de deuren sluit, sloeg gisteren in als een bom. Horecabeheerder Debuut laat nu weten dat Stan & Co er voor in de plaats komt. Gasten kunnen er van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat terecht.