Eerste motor mist voetganger Haagweg op haar na, tweede motor rijdt hem dood

De 54-jarige voetganger die zondagavond door een motor werd geschept op de Haagweg had geen schijn van kans. Op beelden is te zien dat een eerste motor hem net niet raakt, de tweede raakt hem vol.

De beelden op een beveiligingscamera van een ondernemer aan de Haagweg zijn schokkend. Het ene moment loopt een man, het latere 54-jarige slachtoffer uit Rijswijk, in een zomerse polo rustig richting de zebra op de Haagweg bij de Geestbrugweg. Een paar seconden later vliegt hij door de lucht als hij gegrepen is door de langsrazende motor. De voetganger zal diezelfde zondagavond overlijden in het ziekenhuis. De 32-jarige motorrijder uit Den Haag raakt zwaargewond.

Opmerkelijk is dat nog een tweede motor is te zien op de beelden. Of liever een éérste motor, die de man op een haar na níet raakt. Een seconde later vliegt de man als een ledenpop door de lucht als de tweede motor hem wel grijpt.

Belangrijke getuige

Volgens een politiewoordvoerder is er bij het onderzoeksteam naar de oorzaak van de dodelijke aanrijding niets bekend over een andere motor. Het is onduidelijk of de politie de beelden heeft bekeken. Deze motorrijder zou wel een belangrijke getuige kunnen zijn. De politie roept nog altijd getuigen op om zich te melden om zicht te krijgen op het fatale ongeluk.

Het is niet duidelijk in hoeverre de politie de gewonde motorrijder al heeft gehoord. Het lijkt erop dat hij niets heeft gezegd over een tweede motorrijder met wie hij mogelijk samen reed. De politie kan ook niet zeggen hoe het met de gewonde motorrijder gaat.

Rustig tempo

Op de registratie van de bewakingscamera komt de voetganger aanlopen vanaf de kant van Oud Rijswijk. Hij loopt in rustig tempo, het is mooi weer die zondagavond. De man loopt de trambaan over naar de zebra op de Haagweg richting Geestbrugweg.

De man bevindt zich precies op het punt van oversteken als eerst de eerste motor langsraast en een fractie van een seconde later de volgende.

Snel daarna zie je automobilisten, die achter de motor aankomen, uitstappen en uit beeld rennen. Naar de gewonden die zeker tien meter verderop op het asfalt liggen. Er zijn geen remsporen zichtbaar.

De schok in de omgeving van het ongeluk, dat veel kijkers trok, was gisteren nog groot. ,,Je kan zó weg zijn”, beseffen de pizzakoeriers in buurt.

De politie biedt getuigen slachtofferhulp aan.