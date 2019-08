Eerste namen van de Foodhallen in de Haagsche Bluf zijn bekend

Of je nu van pizza houdt, liever burgers eet of gaat watertanden van oesters: iedereen komt straks aan zijn of haar trekken in de Foodhallen in de Haagsche Bluf. De eerste concepten zijn zojuist bekendgemaakt.

Na Amsterdam en Rotterdam opent dit najaar de derde locatie van de indoor foodmarket de Foodhallen in het winkelgebiedje de Haagsche Bluf in Den Haag. Naast biefstukkenrestaurant Loetje, dat volgende week de deuren al opent, komen er twaalf foodstands met gerechten uit alle windstreken.

De eerste stand wordt gevuld door CeeCee’s Chicken & Chips. In ieder gerecht op de menukaart is - de naam zegt het al - kip verwerkt. De chicken salads en chicken wings worden allemaal geserveerd met huisgemaakte chips en dips. Een ander nieuw gezicht is Bar Pêche, voorgebracht uit het Haagse visrestaurant Bistro Mer, dat dit jaar veertig jaar bestaat. Visliefhebbers kunnen er kiezen voor klassieke gerechten, zoals de moules frites of juist moderne tegenhangers als de Peruaanse ceviche.

De derde stand in de Haagsche Bluf is Dim Dim Sum. Hier staat de menukaart bol van de kleine gestoomde, gefrituurde of gebakken gerechtjes uit China.

Vietnam

Van China reizen we verder naar Vietnam. Vietstreet – al vier jaar een bekend gezicht in de Herenstraat in Den Haag – serveert streetfood. Te kiezen valt uit traditionele, maar ook uit minder bekende Vietnamese hapjes. Ook bij Holy Falafel draait het om streetfood. De Israëlische chef Ordan van der Werf stopt hart en ziel in zijn authentieke falafel: gefrituurde balletjes van gestampte kikkererwten. Hij maakt deze naar 30-jarig familierecept en serveert ze in verse pita’s met huisgemaakte sauzen.

En ook barbecue-koning Jord Althuizen vindt zijn weg naar Den Haag. Zijn Smokey Goodness Burgers & Bites was al jaren te vinden op festivals in het hele land, nu krijgen de flame-grilled burgers, broodjes en borrelhappen een vaste plek in de Haagsche Bluf.

Volledig scherm De Hamburgers die binnenkort te bestellen zullen zijn in de Haagsche Bluf © Typhoon Hospitality

De eigenaren van Renato’s openen niet één, maar twee Italiaanse stands in de Haagse Foodhallen. In Renato’s Pizzeria serveren ze Romeinse plaatpizza en belegde foccacia’s, terwijl Renato’s Osteria verse pasta’s serveert.

De maaltijd kan worden afgesloten met een toetje. In de dessertbar van The Sweet Spot serveren patissiers Erik Mulder en Tjade Klaver hun ambachtelijke, huisgemaakte lekkernijen. Je kunt er koekjes en taart bestellen, maar ook een uitgebreide kaasplank.

De laatste drie concepten die naar de Foodhallen komen, worden later bekendgemaakt.