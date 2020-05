Eerste popfestival in coronatijd met Sjaak Bral, Ed Struijlaert en Tim Akkerman

Precies twee dagen na de laatste persconferentie van Mark Rutte hadden Gerard van den IJssel en Robert-Jan Rueb nodig om het eerste nieuwe popfestival van Den Haag in coronatijd uit de grond te stampen. Op eerste pinksterdag om klokslag twaalf begint in het Zuiderpark het Lucky Thirty Festival. Onder anderen Sjaak Bral, Ed Struijlaert en Tim Akkerman treden op. Er is plaats voor 30 bezoekers.