Eerste ‘slachtoffer’ strenger corona beleid: Stadsontbijt geschrapt, ontbijt ophalen te risicovol

Het Stadsontbijt is een veelbezochte traditie tijdens de Vlietdagen, het water- en culturele evenement in Leidschendam-Voorburg dat zich door corona toch al vooral aan wal afspeelt.

Hoewel het ontbijt voor inwoners bewust al was verdeeld over drie locaties, vindt het stadsbestuur de risico’s te groot. ,,Gezondheid gaat voor alles en daarom vinden we het beter om deze keer voorbij te laten gaan”, zegt wethouder Astrid van Eekelen. ,,We hebben overwogen of bezoekers de ontbijtpakketten wel konden ophalen, maar dat vinden we toch te veel risico.”