Eerste ‘slachtoffer’ strenger coronabeleid: Stadsontbijt geschrapt, ontbijt ophalen te risicovol

Het Stadsontbijt is een veelbezochte traditie tijdens de Vlietdagen, het water- en culturele evenement in Leidschendam-Voorburg dat zich door corona toch al vooral aan wal afspeelt.

Hoewel het ontbijt voor inwoners bewust al was verdeeld over drie locaties, vindt het stadsbestuur de risico’s te groot. ,,Gezondheid gaat voor alles en daarom vinden we het beter om deze keer voorbij te laten gaan”, zegt wethouder Astrid van Eekelen. ,,We hebben overwogen of bezoekers de ontbijtpakketten wel konden ophalen, maar dat vinden we toch te veel risico.”

75 ontbijtjes per locatie

Hoewel de aangescherpte coronamaatregelen in Den Haag en omgeving zondag pas vanaf 18.00 uur ingaan, vindt de gemeente het niet gepast op de ochtend van die dag wel met veel mensen te gaan ontbijten. Het ontbijt zou volgens RIVM-regels buiten plaatsvinden met maximaal 75 personen per tijdslot. Volgens de nieuwe maatregelen mogen groepen niet groter zijn dan vijftig mensen. Voor grotere groepen geldt een meldplicht.

Burgemeester Klaas Tigelaar: ,,Er gaan dit weekend en volgend weekend nog wel enkele activiteiten door in het kader van de Vlietdagen. Maar met elkaar blijven we alert dat dat op een gezonde en veilige manier gebeurt. Geef elkaar de ruimte, ga naar huis als het te druk is en blijf thuis als u klachten heeft.”

Het Stadsontbijt is een jarenlange traditie tijdens de Vlietdagen, waarop in niet-coronatijden heel veel te doen was op het water van de Vliet. Tijdens eerdere edities werd er ontbeten op één locatie in de stad.

