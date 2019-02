Eerste stap gezet voor benoemen nieuwe burgemeester Wassenaar

In het dorp met 25.000 inwoners is een uitgebreide profielschets opgesteld, waaraan ook 255 inwoners hebben meegedacht. Een mooie score gezien de 65 die dat destijds deden in Den Haag voor het profiel van hun nieuwe burgemeester.

Zo wil Wassenaar niet alleen een man of vrouw - over gender hebben ze zich niet uitgesproken - die integer is en zichtbaar. Die kwalificaties gelden standaard voor alle burgemeesters. Maar er is ook een aantal specifieke Wassenaarse wensen toegevoegd aan het profiel. De nieuwe burgemeester moet onder meer ‘politiek-bestuurlijk sensitief’ en ‘sociaal vaardig en standvastig’ zijn.

Het zijn condities die in Wassenaar goed van pas komen. De laatste jaren is er heel wat afgekibbeld in de gemeenteraad en de sfeer was tot een nulpunt gedaald. Waarnemer Koen Frank had dan ook de opdracht van de Commissaris van de Koning (CvK), Jaap Smit, de zaak vlot te trekken voordat er sprake kon zijn van een Benoemde burgemeester.

Integriteit

Zover was het vanavond. De CvK nam de profielschets in ontvangst tijdens een extra raadsvergadering in raadhuis De Paauw. Een spannend profiel, vond Smit, want voor het kleine dorp, dat meestal iets is voor beginners of ‘instappers’, wordt door Wassenaar iemand met veel ervaring en gezag gevraagd. ,,Eigenlijk zijn we op zoek naar een wat ouder iemand met ervaring”, lichtte de voorzitter van de vertrouwenscommissie L. van Doeveren (VVD) toe.

Het viel Smit op dat in de profielschets maar liefst 20 keer de kwalificatie ‘integer’ wordt genoemd. ,,Kennelijk wilt u dat heel graag.” CvK Smit zette Wassenaar nog even neer in een aantal ferme termen. Zo zei hij dat er tijden waren waarop hij Wassenaar vaker op zijn netvlies had dan nu. ,,Ik beschouw dat als een goed teken. Ik heb uw dorp wel eens omschreven als niets-aan-de-hand gemeente waar van alles speelt. En ik wil ook hebben gezegd dat ik nooit heb gezegd dat jullie moesten fuseren. Ik heb gezegd ‘zorg dat je die zelfstandigheid aan kan en krijg de zaak op orde’. U bent hard op weg. We houden de vinger aan de pols, niet als patiënt, maar met gezonde verstand.”

Dogma

Nadat verschillende partijen nogmaals hadden aangedrongen op een burgemeester die goed kan opkomen voor de zelfstandigheid van het dorp, kwam ook Smit daarop terug. ,,U moet nu echt afstappen van dat dogma om zelfstandig te blijven. Hou daar eens mee op en ga die stad op een integere, vriendelijke en transparante manier besturen. Als u zorgt dat het lekker loopt hier, dan houdt u nog lang plezier van uw burgemeester. Veel wat u vraagt van een burgemeester is ook een boodschap aan uzelf. U moet niet denken vanuit complotten.”

Ook wees hij de gemeenteraad fijntjes op het feit dat ‘in een overzichtelijke gemeente als Wassenaar er kennelijk tien partijen nodig zijn’. Iets om over na te denken, vond Smit, die nu ‘op pad’ gaat met de profielschets. ,,Ik ga op zoek naar een verstandige, vriendelijke en wijze kandidaat met ervaring of naar een jong talent, want die zijn er ook. Dat moet lukken.”