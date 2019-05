Eerste Swim to Fight Cancer in Den Haag: 'Zwem voor kinderen zoals Keetje'

Aan de muur van de Haagse jaren 30-woning van Dominique van Vliet vallen twee schilderijen op. Een portret van een jongetje, gekleed als vooroorlogs straatschoffie. ,,Mijn zoon Jules, hij vertolkte een klein jaar lang de hoofdrol in de musical Ciske de Rat.'' Daarnaast een beeltenis van een meisje op een strand. Korte donkere haren, een wapperende zomerjurk. ,,Mijn dochter Keetje, Jules' tweelingzus. Hier is ze op vakantie, herstellende van de chemo.‘’



De tweeling is inmiddels 13 jaar. Jules heeft net de overstap gemaakt naar de brugklas en met Keetje gaat het nu na een ziekteperiode van drie jaar weer een heel stuk beter.



,,Ze gaat weer naar school. Ondanks een amputatie van haar bovenbeen doet ze nu ook weer aan sport. Dat is mogelijk omdat door een zogenaamde omkeerplastiekoperatie haar onderbeen is vastgemaakt aan haar heup.‘’



Dominique van Vliet vertolkte jarenlang de rol van Ellen in de soapserie Onderweg naar Morgen, speelde de moeder van de tweeling in de Kameleonfilms en schitterde op het podium in musicalproducties als Mamma Mia! Inmiddels heeft ze het acteervak vaarwel gezegd en is ze zo'n zeven jaar geleden een eigen bedrijf begonnen als begrafenisondernemer in Den Haag.



Komende tijd zoekt ze zoveel mogelijk de spotlights op als ambassadeur voor de eerste editie van Swim to Fight Cancer Den Haag. Deelnemers hieraan zullen op 14 september het water in de Haagse grachten trotseren om geld op te halen voor onderzoek om kanker te voorkomen en te genezen. ,,Mijn acteerverleden doet er verder niet zo toe. Ik ben voor deze gelegenheid vooral de moeder van een meisje dat de diagnose kanker kreeg.‘’



Via schoolmoeders werd ze gepolst voor deze ambassadeursrol. ,,Ik riep gelijk: natuurlijk wil ik me daar sterk voor maken, zelfs als dat betekent dat ik daarvoor zelf het water in moet gaan.''