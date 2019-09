Eerste thuisduel van ADO Den Haag Vrouwen is direct een topper

,,Dit zijn de mooie potjes", zegt Sjaak Polak. ,,Meteen een topduel en een mooi meetmoment. Na negentig minuten weet je precies waar we met ADO Den Haag Vrouwen staan."

Niet dat hij de landskampioen vreest. ,,Ik verwacht eerder dat zij zich aan ons gaan aanpassen. Dat linksbuiten Ashley Weerden linksback speelt om Chasity Grant af te stoppen. Maar die is helemaal niet af te stoppen, want Chasity is in bloedvorm! Wel is het zaak om geconcentreerd te blijven. Daarom hebben we scherp in kleine partijen getraind, want FC Twente is wel een gevaarlijke ploeg. Een ploeg die de tegenstander het spel laat maken, maar met snelle spitsen profiteert van de ruimte die je zelf achterlaat. Daarom gaan we geen gekke dingen doen."

Verdedigen

Voor dergelijke wedstrijden is ervaring in de ploeg belangrijk, maar ADO Vrouwen mist de verdedigsters Sharon Kok (geschorst) en Priscilla Mesker (blessure). Wel is Paola van der Veen erbij. Zij maakte deze week bekend bij ADO Den Haag het seizoen af te maken. ,,Daar ben ik enorm blij mee. Aan de bal is ze fantastisch en ze brengt naast ervaring ook karakter mee. Alleen is Paola, met name in het verdedigen, nog iets te gretig. Maar daarover hebben we gesproken."

ADO Den Haag Vrouwen, dat doordeweeks in een oefenwedstrijd met 2-4 van Ter Leede won, begon de competitie met een 2-4 zege bij PEC Zwolle. Opvallend was dat de Haagsen twee keer in eigen doel schoten. ,,Dat is om het spannend te houden", zegt Polak gekscherend. ,,Zoiets kan gebeuren met een jonge groep. Soms geven we tegenstanders net even te veel de gelegenheid om naar lucht te happen. Terwijl we ze naar de keel moeten grijpen en dan niet meer moeten loslaten. Precies zoals een tijger zijn prooi pakt. En dan zal het wel eens voorkomen dat we op ons gezicht gaan, maar dat is dan maar zo. Er zit genoeg talent in de groep om daarvan te leren."