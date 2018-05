Eerste van tien Leidse pop-up colleges in Den Haag over zout, suiker en vet

De Universiteit Leiden verzorgt dit jaar tien pop-up colleges in Den Haag. Vrijdag was de aftrap op de Haagse Markt. Huisvrouwen en mensen van de pers staken er wat van op.

Als professor doctor Hanno Pijl zijn college begint, schuiven twee vriendinnen met volle boodschappentassen aan. Na een rondje over de Haagse Markt zijn de weekendboodschappen binnen en is het tijd voor koffie op het terras van lunchroom Coster. Dat daar toevallig net een professor interne geneeskunde college staat te geven vinden ze best interessant. Ze luisteren. Voor een half uurtje.

De Universiteit Leiden (sinds 1575) heeft sinds twee decennia een campus in Den Haag. Ter gelegenheid van het 80-jarig bestaan van de markt organiseerde de universiteit vrijdag een pop-up college tussen een sokkenkraam en een stand met hotdogs en bakkeljauw.

Aanvankelijk zijn het vooral fotografen, televisieploegen en radiojournalisten die zich melden voor het met persberichten aangekondigde marktcollege. Maar langzamerhand druppelen ook mensen met boodschappentassen het terras op om iets op te steken over zout, suiker en vet.

Klip en klaar

Professor Pijl is diabetesspecialist. Hij legt het allemaal klip en klaar uit. De zucht naar vet, suiker en zout is een gevolg van onze evolutie en kan eenvoudig worden misbruikt door de voedselindustrie. Want bijna alles waar ze deze drie goedkope ingrediënten in verstoppen, vinden mensen lekker.

De hoogleraar maakt reclame voor de groente- en visboeren die zich achter hem bevinden. ,,Als je geen diabetes, kanker of chronische ziekten wil krijgen, eet dan onbewerkt voedsel en geen producten die uit een fabriek komen’’, is de boodschap, die we eigenlijk allemaal wel kennen.

Aan de hand van plaatjes en grafieken legt hij uit hoe de mens ooit grotere hersenen kon ontwikkelen door het eten van onverzadigde vetten. Mensen hebben vet, glucose en zout nodig om te kunnen functioneren. Dus ons brein stimuleert ons, en beloont ons, met een lekker gevoel als we het eten.

Quote We zijn niet gemaakt om iedere dag te eten Professor doctor Hanno Pijl ,,Maar we zijn niet gemaakt om iedere dag te eten’’, waarschuwt de professor. ,,Vóór de industriële revolutie konden we bijvoorbeeld alleen suiker binnenkrijgen door het eten van honing of rijp fruit. Dat was meestal niet voorradig, dus als het voorbij kwam moest je toeslaan. Die drang zit nog steeds in ons.’’

Een Haagse, met haar boodschappentas onder de stoel, staat op en stelt de professor een praktische vraag. ,,Is Keltisch zeezout beter dan gewoon zout?’’ De prof weet het niet. Hij kent Keltisch zeezout niet. ,,Maar als er meer kalium in zit en minder natrium, dan is het beter’’, antwoordt hij haar. ,,Mijn man heeft diabetes’’, vertelt de Haagse na afloop van het suiker-, zout- en vetcollege. ,,Ze stoppen die rotzooi in alles. We worden gewoon met z’n allen langzaamaan vergiftigd’’, klinkt het scherp.