Eerste veganistisch restaurant van Den Haag krijgt keurmerk

Royal Delft maakt zich geen zorgen om Brexit: 'Blijf bij je essentie'

20:58 De brexit is niet het gesprek van de dag bij Royal Delft (de Koninklijke Porceleyne Fles). ,,Dat heeft ook weinig zin'', zegt Qing Marr-Li, manager Toerisme. ,,Wij kunnen daar niets aan veranderen. We moeten onze eigen business goed organiseren. Dat is iets waar we wel invloed op hebben.''