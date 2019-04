Eerste volledig duurzame wooncomplex aan het strand

Het is het eerste woongebouw in Den Haag dat op grote schaal de transitie naar gasloos ondergaat. Het complex werd in 1986 opgeleverd en vertoont inmiddels een behoorlijk aantal gebreken. Omdat ingrijpend herstel op niet al te lange termijn noodzakelijk is, onderzocht de VvE de mogelijkheden tot duurzaam renoveren.



Na jaren van gesprekken en bouwonderzoeken is dat duurzame herstel in februari begonnen. Het complete pand wordt geïsoleerd. Dat gebeurt onder meer door er een 'schil' omheen te maken.



Het complex is naar verwachting eind dit jaar volledig verduurzaamd. Voor de operatie is de VvE Zeekant-Gevers Deynootweg voor vijftien jaar een collectieve lening aangegaan van 1,9 miljoen euro bij het Nationaal Energiebespaarfonds.



