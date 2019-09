Eerste winkel van Nikkie Plessen in Den Haag zaterdag open

Binnen en buiten Afscheid van een ‘heerlijk’ herenhuis in Wassenaar: ‘Het is tijd voor iets nieuws’

11:04 Deze week in de rubriek Binnen en Buiten: Ien Leus zegt haar herenhuis aan de Crocusstraat in Wassenaar vaarwel. ,,Voor mij heeft dit huis zijn functie gehad. Het is tijd voor iets nieuws."