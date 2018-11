Eerste zaak Mall of the Netherlands volgende week open

Meester Ben werkte 44 jaar in Schilders­wijk: ‘Kinderen blijven kinderen’

12:02 Per toeval werd Ben de Kok 44 jaar geleden leraar in de Schilderswijk. Een wijk die hij drastisch zag veranderen. ,,Maar kinderen blijven kinderen. Rinus uit 1973 verschilt in wezen nauwelijks met Ahmed in 2018.’’