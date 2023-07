Eetgedeelte van de Tong Tong Fair wordt anders: ‘Nu moet je het doen met menukaart en smaak’

indebuurt.nl Hier in een weiland ligt het Zoeter­meers logo dat je alleen vanuit een vliegtuig of een drone kan zien

Kijk niet raar op als je tijdens een vlucht boven Zoetermeer het logo van onze stad in een weiland ziet liggen. Is dat ter promotie van onze stad, of een reclamestunt, om bijvoorbeeld toeristen of nieuwe inwoners naar Zoetermeer te trekken? indebuurt zoekt het uit!