Eeuwen na zijn dood is Spinoza nog steeds actueel: ‘Hij zou tegen verplichte vaccinatie zijn geweest’

Naar Amare Nog niet alles is af, zo ervaren ook bezoekers van NDT

27 september En dat is twee... zou je kunnen zeggen nu ook het Nederlands Dans Theater is geland in zijn nieuwe huis. Het Residentie Orkest gaf dinsdag al zijn eerste visitekaartje aan publiek af met het Prinsjesdagconcert. NDT volgde donderdag, vrijdag, en zaterdag met Skin Of The Mind, een samengesteld programma met een nieuwe - uitvergrote - versie van een eerder opgevoerd werk en een heuse wereldpremière. Dit alles in het nieuwe Danstheater, waar straks zonder coronabeperkingen plek is voor 1300 bezoekers.