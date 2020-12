Eeuwenoude Driemanspolder is kat met negen levens en Hagenaar Doublet speelde een grote rol in die historie

Eeuwig Den Haag Violen, hoeden en scheetkus­sens: De Passage bestaat 135 jaar, wat gebeurde daar allemaal?

8 december Deze keer in de rubriek Eeuwig Den Haag: De term winkelen is er uitgevonden, vrouwen mochten er voor het eerst naar een café, de vulpen beleefde er zijn primeur en schrijver Simon Carmiggelt maakte er zijn verloving uit. Wat gebeurde er niet in 135 jaar de Passage? De verhalen staan nu in een boek.