Egels doodgegooid met stoeptegel door dierenbeul in Voorburg

Een dierenbeul heeft het op gruwelijke wijze voorzien op egels en meerkoeten in Voorburg. In elk geval twee egels zijn overleden nadat er een stoeptegel op ze was gegooid. ‘Bizar, wie bedenkt zoiets?’

Deze maand moest de dierenambulance verschillende malen uitrukken voor gruwelijke meldingen in Voorburg. Op zaterdag 13 juni werd een egel onder een stoeptegel gevonden aan de Prinses Irenelaan. Het arme beestje was overleden en lag aan de rand van de sloot.

Inez de Ligt, directeur van Stichting Nationale Dierenzorg, noemt het ongelofelijk. ,,We werden gebeld dat er in Voorburg in een sloot een stoeptegel op een nest van meerkoeten lag. Heel raar. Vlak daarna werden we gebeld door mensen die de hond uitlieten, die een dode egel onder een stoeptegel vonden. Geplet.”

Aanslag

De watervogels hebben de aanslag overleefd, wel bleek een vogel gewond aan een poot. ,,We hebben aangifte gedaan bij de dierenpolitie en tot onze verbazing komt een week later opnieuw een melding over een dode egel.” Dat diertje wed op de Prins Bernhardlaan onder een straatsteen gevonden. Net als de egel een week eerder, heeft ook dit diertje het niet overleefd.

,,We noemen het inmiddels ‘de stoeptegelmoord’. De egels liggen voor onderzoek in de vriezer bij ons. Je weet niet wat je ziet.” Het arme beestje is zo plat, dat De Ligt vermoedt dat dit niet alleen door een tegel gebeurd kan zijn. ,,En dat in zo’n nette buurt. Je vraagt je af: hoe dan? Ik snap er helemaal niets van.”

De Stichting Nationale Dierenzorg en dierenambulance plaatsten het bericht op Facebook, zodat buurtbewoners een extra oogje in het zeil houden. Daarnaast hopen de organisaties ook tips te krijgen door de verspreiding van het bericht. ,,In no-time hadden we een bereik van 40.000 mensen die woedend zijn. En dat bleek dus niet genoeg om het niet nog eens te laten gebeuren.”

Overreden

De Ligt nam onlangs zelf een kijkje op op de plaats waar de dieren gevonden werden. Dat de egels zijn overreden door een auto, sluit ze uit. Daarvoor lagen de dieren te ver van de weg. ,,Het lijkt me sterk dat er twee egels worden doodgereden en dat de automobilisten een stoeptegel in hun auto hebben liggen.”