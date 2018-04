EHBO-post keert terug op het strand naast de Pier

'Schrappen halte geen oplossing voor de HTM'

19:05 Behalve met het versmallen van wegen moet het busnet ook rekening houden met het inrichten van 30 kilometer per uur-gebieden. 'De opgave is om de komende jaren samen met de wegbeheerders in de verschillende gemeenten tot structurele oplossingen te komen om deze ontwikkelingen op te vangen of te compenseren', meldt het Vervoerplan 2019 van de HTM.