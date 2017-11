'Eigen opleiding voor docenten in Den Haag'

Scholen in de Haagse regio hebben grote moeite om docenten te vinden, met name voor de bètavakken en moderne talen. Noodgedwongen moeten ze steeds meer onbevoegde leraren aannemen - docenten die zónder de benodigde papieren voor de klas staan.



Dat probleem wordt de komende jaren alleen maar nijpender, vooral in Den Haag. ,,Het docententekort is hier zo groot, omdat het aantal leerlingen hier nog altijd toeneemt’’, zegt Arno Peters, voorzitter van VO Haaglanden.



Het oplossen van het probleem heeft nu voor de scholen de hoogste prioriteit. De roep om een eigen lerarenopleiding voor het voortgezet onderwijs (vo) klonk al langer in Den Haag, maar tot nu toe zonder resultaat. Met het aantreden van het nieuwe kabinet is er echter nieuwe hoop. Vooral nu Ingrid van Engelshoven (D66) minister van Onderwijs is geworden. Zij heeft zich als onderwijswethouder in Den Haag jaren geleden al uitgesproken voor zo’n opleiding in de stad.



Tot nu toe was het ministerie altijd tégen, omdat er genoeg aanbod in de Randstad zou zijn. In Rotterdam zit een volwaardige lerarenopleiding voor het vo. Dat is echter te ver weg, meent Peters. ,,De ervaring leert dat studenten die in Rotterdam studeren en daar op kamers zitten, het liefst stage lopen op een school in de buurt. Dan is een half uur naar Den Haag reizen een extra hobbel.’’