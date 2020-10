‘Eigen schuld, dikke bult voor vetkuif die twee snacks voor de prijs van één wilde pakken’

Lieve RachelLeo van der Velde schrijft wekelijks een brief aan kleindochter Rachel (8) waarin hij haar vertelt over het Den Haag van toen. Deze week in de rubriek Lieve Rachel: de Boekhorststraat.

Bij kapper Ferry in de Boekhorststraat herinnerde ik me dat ik een nieuw batterijtje in je Walmart-horloge moet laten zetten. Meestal doe ik dat bij de Turkse juwelier aan de overkant. Ik kom graag in die straat. Nu meer dan vijftig jaar. Als tiener heb ik daar nog een tijdje zaterdags bij ’t Broekenhuis gewerkt. Eerst de winkel en de stoep aanvegen, dan de etalage lappen. De rest van de dag jonge klanten aan jeans of een shirt helpen.

Ik heb je nog niet verteld dat de Boekhorststraat in die periode een drukke winkelstraat was. Misschien wel omdat indertijd de rijrichting van auto’s en tramlijn 10 precies andersom, dus richting Prinsegracht was. Verderop kon je de toren van de Grote of Sint-Jacobskerk zien.

De destijds veel gelezen rubriek ‘Onder de Haagsche Toren’ in deze krant was daarnaar vernoemd. Dat waren de gouden jaren toen er in de Boekhorststraat maar liefst drie filmtheaters waren. Hollywood, Roxy en Thalia. Bioscopen voor de liefhebbers van westerns, vecht- en oorlogsfilms.

Toen Thalia in 1912 de deuren opende heette de bioscoop nog Cinema Americain. Een barok bouwwerk, inclusief torentjes en fraaie façades, dat zo’n 400 stoelen telde. De Boekhorststraat floreerde en gold toen als één van de voornaamste winkelstraten van de stad. Vanaf 1959 werden Roy Rogers-films in Thalia vertoond als speciale voorstelling en die kregen zelfs een aparte vermelding in de filmladder van deze krant. Behalve knokfilms waren vooral de rolprenten met cowboy Roy Rogers bij de jeugd populair.