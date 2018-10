Eigenaar Avicultura verkocht het begrip met weemoed

Kees Schelfhorst (5 februari 1942 - 24 september 2018) uit Rijswijk zat op de handelsdagschool in Den Haag. Zijn oudere broer had een zaterdagbaantje bij Avicultura aan de Rijswijkseweg. Het was de oudste dierenwinkel van Den Haag en ze konden er nog wel een loopjongen gebruiken. Vanuit Laak fietste Kees voor een zakje zangzaad van een gulden gerust het hele eind naar het Benoordenhout. Hoe armer de wijk, hoe hoger de fooi, leerde Kees in de loop der tijd. Toen hij voor zijn dienstplicht naar Nieuw-Guinea ging, zag hij de tropische vogels uit de winkel in het wild. Het land en de cultuur maakten grote indruk op Kees, die zijn verdere leven geregeld een batik shirt droeg.