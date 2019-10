Eigenaar avondwinkel niet meer bang na acht overvallen: ‘Ik schreeuwde en greep naar het pistool’

Misschien twee, drie seconden? Tamas Fulop weet niet eens hoe lang het duurde voor zijn handen richting het wapen schoten. ,,De politie zegt altijd: je kan niet zien of een wapen echt is. Blijf daarom kalm. Let goed op hoe lang ze zijn, hoe ze eruit zien. Doe wat ze zeggen. Geef waar ze om vragen. Een overval is geen mensenleven waard. Maar in die paar seconden word ik zo ontzettend boos, dat ik naar het wapen wil grijpen en het uit de handen van een van die jongens wil trekken.''