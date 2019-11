Eigenaar Baran ziet hoe zijn Poolse supermarkt wordt doorzeefd met kogels: ‘Mijn hart stond stil’

Acht kogelinslagen zijn te zien in de voordeuren van de Poolse supermarkt aan het Lorentzplein. De winkel is amper een maand open en werd afgelopen nacht onder vuur genomen.

Een aantal kogels is door de ruiten gegaan, anderen zijn afgeketst omdat de schutter schuin voor de winkel stond toen hij het vuur opende. Eigenaar van de winkel, Baran Mohammed, zegt geen idee te hebben waarom iemand het op zijn zaak gemunt heeft. ,,Ik heb met niemand problemen. En als iemand problemen met mij heeft, kom je toch naar mij toe. Dit is levensgevaarlijk. Kogels, wat denk je?”

De schutter sloeg afgelopen nacht toe op de hoek van de Oudemansstraat en het Lorentzplein. Weinig omwonenden hebben het gehoord. Pas in de ochtend werd de politie gebeld, die tot even na het middaguur onderzoek deed naar de kogelinslagen. ,,Mijn schoonmoeder hoorde vannacht wel schieten”, zegt een bewoonster die in het portiek schuin boven de supermarkt woont. ,,Ze keek uit het raam, maar zag niemand. Toen is ze weer gaan slapen.”

Zo wit als papier

Eigenaar Mohammed werd ’s ochtends gebeld en haastte zich naar zijn winkel. De eigenaar heeft met de politie camerabeelden bekeken. ,,Mijn hart stond stil toen ik het zag. Ook al was het al gebeurd. Je ziet een man die helemaal in het wit gekleed is, zo wit als papier. Hij komt aanlopen, schiet op de deur, loopt weg, komt daarna weer terug en schiet nog eens.”

Hoewel de schrik er goed in zit bij de ondernemer is hij niet van plan om zich te laten intimideren. ,,Ik ga gewoon door. Als ik stop, dan heeft hij gewonnen. Ik ga straks gewoon weer open.”

Quote Ik heb met niemand problemen, ik heb gewoon deze handel

Ook in de buurt houdt het voorval de gemoederen bezig. Een ondernemer aan de andere kant van de Oudemansstraat weet al snel twee andere voorvallen in de buurt op te noemen waarbij geschoten is. Maar bang dat het hem overkomt is hij niet: ,,Nee, waarom? Ik heb met niemand problemen. Ik heb gewoon deze handel”, zegt hij, terwijl hij naar de producten in zijn winkel wijst.

Een medewerker van een verderop gelegen kapsalon hoopt dat de politie meer gaat surveilleren of dat er cameratoezicht komt. ,,Bij ons heeft ook iemand geprobeerd het raam in te slaan. De politie kwam toen onderzoek doen, maar daar hebben we niks meer van gehoord. En straks lees je weer dat er ergens anders iets is gebeurd. Onze klanten schrikken er natuurlijk ook van.”

