Eigenaar Garoeda verkoopt zaak met pijn in zijn hart: 'Het is toch m'n kind'

De naam van het Indonesische restaurant doet bij menig Hagenaar een belletje rinkelen. Niet alleen regelmatige klanten kenden de ups en downs die Garoeda heeft doorstaan. Vorig jaar nog sloot de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit het restaurant vanwege de vondst van bacteriën in de Nasi Koening. Het restaurant herstelde zich razendsnel en vaste klanten schepten hun borden weer tevreden vol na het bestellen van een rijsttafel. Liefhebber of niet: dat Garoeda een Haags begrip was, waar vaak fier over werd gesproken, staat als een paal boven water. Maar nu sluit Garoeda de deuren. Trotse eigenaar Peter 't Mannetje is de jongste niet meer, en dat is de voornaamste reden dat hij het restaurant enige tijd geleden te koop heeft gezet. 35 Jaar lang was hij eigenaar van het Indonesische restaurant, dat al bestaat sinds 15 december 1949 - de datum staat in zijn geheugen gegrift. Volgend jaar zou Garoeda 70 jaar bestaan. Maar die bijzondere dag haalt het restaurant dus niet. ,,Je moet toch keuzes maken", verzucht 't Mannetje.

Klandizie

De nieuwe eigenaar zal het restaurant inclusief personeel moeten overnemen. 't Mannetje weet dat er veel gegadigden zijn, maar wil zich niet te veel bezig houden met de verkoop: ,,Daar heb ik iemand voor." Restaurant Garoeda is ook bekend vanwege haar klandizie, die onder meer bestaat uit tal van bekende politici. Of deze gezichten weer zullen aanschuiven onder een nieuwe eigenaar, valt te bezien. Het is vooralsnog onduidelijk wat de toekomst in petto heeft voor Garoeda. Blijft het überhaupt een Indonesisch restaurant? 't Mannetje hoopt van wel. Hij ziet het restaurant het liefst voortbestaan in de huidige vorm, maar hij weet dat hij dat niet kan vragen: ,,Als de nieuwe eigenaar van modern en strak houdt, kan dat. Maar ik vind het juist mooi zoals het nu is. Ik hoop dat dat zo blijft. Maar dat weet je natuurlijk nooit zeker."

Emotioneel

Voorlopig is er nog geen beslissing over wie het huurpand aan de Kneuterdijk gaat overnemen. Enigszins emotioneel is 't Mannetje wel, maar de beslissing om het restaurant te verkopen, heeft hij na zeer veel afweging genomen en is volgens hem de juiste geweest. ,,Ik vind het prachtig werk. Nog steeds. Maar ik word over een paar maanden 71. Ik krijg toch last van al die kwaaltjes, hè. Dat krijg je als je ouder wordt. En dat heb ik wel gemerkt. Uiteindelijk moet je soms toch voor jezelf kiezen.''



Hij klinkt aangedaan, maar ook zeker van zijn zaak: ,,Maar dat wil niet zeggen dat het geen moeilijke beslissing was. Het is toch een soort kind van je." Wat hij nu gaat doen? ,,Op vakantie, of zo. Maar eerst neem ik rust. Heel veel rust."



