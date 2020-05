Eigenaar Haagsche Beek: ‘Ik stond te turen naar de letters boven de ingang. Het leek een foute horrorfilm’

Hoe de brand is ontstaan, is niet duidelijk. Er raakte niemand gewond, wel is de schade erg groot. Van het interieur is weinig meer over. De bar is zwartgeblakerd, de ruiten zijn gesprongen. Van Vliet: ,,Experts kijken nu hoe de brand is ontstaan. Er wordt niets uitgesloten.” Het zal waarschijnlijk nog enkele dagen duren voordat duidelijk is wat de exacte schade is, en wat de brand veroorzaakte.