Eigenaar Mark dolblij dat ara Charlie terug is: ‘Dit wil ik niet nog een keer meemaken’

Papegaai Charlie, beroemd in Loosduinen en inmiddels in heel Nederland, was na een dagje vliegen niet meer thuisgekomen. Eigenaar Mark van den Bergh heeft stad en land afgezocht. En uiteindelijk bleek zijn nachtmerrie waar te zijn, ze was gekidnapt. ,,Er liepen twee mannen met een doos, ik opende die en Charlie zat erin!”

Papegaai Charlie is niet zomaar een huisdier. Ze wordt door haar baasje Mark van den Bergh erg vrij gelaten. Elke dag vliegt ze rond in de wijk Kraayenstein in Den Haag. Ze wordt vaak gespot door bewoners en daardoor is ze populair vooral op Facebook. Het ging iedereen dus ook aan het hart toen de papegaai op 30 oktober ineens niet meer thuis kwam, meldt mediapartner indebuurt Den Haag.

Eerst dacht Mark nog dat ze vanwege de storm een nachtje heeft moeten schuilen. Maar ook de volgende dag was zijn huisdier nergens te bekennen. ,,Een aanrijding leek mij niet logisch. Dan zou je ergens veren zien en het is een flinke klap, dus dat zouden we wel van iemand gehoord hebben.” Mark dacht gelijk aan kidnapping. ,,Een papegaai kan flink wat euro’s opleveren. ”

In de hoop op het schuldgevoel van de daders te kunnen inwerken deed Mark een landelijke oproep. Hij wilde zelfs de vinders van Charlie belonen met 3000 euro, als ze maar weer thuis kwam.

Terug thuis

Gisterochtend werd Mark gebeld. ,,Ik weet het nog precies, om 11.51 uur. Een man in gebrekkig Nederlands zei dat een vriend van hem Charlie zou hebben. En hij vroeg mijn adres.”

Mark geloofde er niet in, maar gaf toch maar zijn adres. ,,Om 13.43 uur belde de man weer, hij kon het niet vinden en zou buiten staan.” Buiten op de parkeerplaats zag Mark twee mannen lopen met een grote doos.

Mark nam de doos over en is naar huis gelopen. ,,In de deuropening kon ik niet langer wachten. Ik opende de doos en Charlie zat erin!” Mark was zielsgelukkig en Charlie ook. ,,Ze klom in mijn nek en begon meteen te zoenen, ze was ook meteen niet meer uit mijn nek te krijgen.”

Volledig scherm De doos waarin Charlie werd gebracht. © Mark van den Bergh

Daders

Dit klinkt toch als een aflevering van de serie 24, maar er is meer. De man die Charlie terug heeft gebracht heeft Mark eerder gesproken. Hij werkt namelijk op een bouwplaats waar Mark en zijn vrouw de eerste dag van de vermissing hebben gezocht. Ze hadden een tip gekregen dat ze daar zou vliegen. En daarna nog twee keer. ,,Telkens wisten ze van niets. Nou, ze wisten er wel degelijk vanaf!”

Of Charlie al die tijd bij de mannen heeft gezeten weet Mark niet, er was door het gebrekkige Nederlands geen gesprek met ze te voeren.

Maar het belangrijkste is dat Charlie veilig en gezond is. Voor nu laat hij zijn geliefde vogel wel even binnen. Misschien dat ze straks met gps wel weer naar buiten kan. ,,Dit wil ik niet nog een keer meemaken.”

Volledig scherm Mark met papegaai Charlie. © indebuurt Den Haag

