Eigenaar oldtimer: ‘Als we allemaal dagdeel afstaan van ontheffing kan ijsverkoper Moes gewoon blijven’

Brand in woning aan de Zuiderpark­laan, veel brandweer­lie­den aanwezig

17:07 Er is vanmiddag brand uitgebroken in een woning aan de Zuiderparklaan. Inmiddels zijn brandweerlieden aanwezig en bezig om de brand te blussen. Op dit moment is nog niet bekend hoe de brand is ontstaan en hoe groot de vuurhaard is.