Eigenaar rijdt autodieven van eigen Mercedes klem

‘Avondklok’ voor ouderen in Rijswijk moet hen beschermen tegen dief

6:49 De Rijswijkse politie en buurtpreventieteams adviseren ouderen om in de winter na 19.30 uur en in de zomer na 20.00 uur de deur niet meer open te doen. Zo’n ‘avondklok’ tegen babbeltrucs is nieuw.