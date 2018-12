Eigenaar supermarkt overmeestert gewapende overvaller

De eigenaar van een supermarkt op de Van Zeggelenlaan in Den Haag wist gisteravond niet wat hem overkwam toen hij ineens tegen een overvaller met een vuurwapen in zijn hand aankeek. Na een korte worsteling wist hij de verdachte vast te houden tot de politie er was.