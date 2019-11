Eigenaar tattooshop: ‘Ink Master-winnaars fraudeerden en stalen van me’

,,Het is een grote zooi”, reageert eigenaar Maroen Franse op de inval van vrijdag. Hij belde de politie omdat Steffens en Van der Kleij om 01.30 uur de winkel probeerden in te komen. ,,Laura had zich verstopt in de kelder toen de politie binnenkwam. Ze probeerden bij de agenda te komen. Logisch, want ze willen hun klanten meenemen nu ze niet meer voor mij werken.” Steffens beaamt dat hij samen met Van der Kleij in de winkel was om bij de agenda te komen. ,,We waren vooral verbaasd omdat we niet bij de agenda konden komen en zijn daarom naar de shop gegaan om te kijken of we er daar wel in zouden komen.”