Eigenaar van Delftse souvenirwinkel laat zich niet bang maken door bombriefafzender

Of hij de laatste tijd weleens iemand in zijn souvenirwinkel heeft gehad die een stuk of wat souvenirzakjes heeft meegenomen? Hans de Vries, eigenaar van Delft Souvenir Shop, schiet in de lach: ,,Niet dat ik me kan herinneren. Trouwens, mijn verpakkingen zien er anders uit dan die de politie heeft laten zien. Blauw met wit in plaats van zwart-wit.’’

In zijn met toeristische blikvangers volgepakte zaak op de Markt, pal tegenover het voormalige stadhuis, heeft De Vries het op deze zaterdagmiddag al aan meer nieuwsgierige klanten en journalisten moeten uitleggen. Dat ze dit soort souvenirzakjes tot in Amsterdam en Volendam in winkels hebben liggen.

Zelfs vraagt hij zich af of het wel echt Delft is op de door de politie getoonde afbeeldingen: ,,Het zijn gewoon grachtenpandjes met op de achtergrond een stukje toren. Ja, het zou de Grote Kerk kunnen zijn, maar misschien ook niet.’’

Waar andere ondernemers met soortgelijke winkels op de Markt in Delft zich op de vlakte houden waar het om het onderzoek naar de deze dagen veelbesproken bombrieven gaat, praat De Vries honderduit. En dat heeft hij geweten: iedereen weet hem nu te vinden; van RTL Boulevard tot het lokale televisiestation.

En hij snapt het ook wel, de commotie: ,,Wie weet is het toch een aanknopingspunt voor verder speurwerk. Maar ik denk niet dat het veel zal opleveren. Het is zoeken naar een speld in een hooiberg.’’

Bovendien lijkt het hem onwaarschijnlijk dat de afzender van de bombrieven uit Delft of omgeving komt. ,,Ik denk eerder dat diegene vooral niet hier in de buurt woont. Ik bedoel: hoe dom kun je zijn? Het lijkt me veel logischer dat die souvenirzakjes bedoeld zijn om de politie op een dwaalspoor te brengen. En dat de dader dus uit Enschede of weet ik veel waar komt.’’

Postbezorger

Maar zo laconiek als hij zich nu voordoet, is De Vries niet altijd. Dat besefte hij toen er eerder in de week een pakketje bij hem werd bezorgd waarvan de herkomst niet vanaf de buitenkant was te zien. ,,Heb ik toch voor de zekerheid even de postbezorger naar laten kijken. Heel even schoot het door me heen: ben ik nu aan de beurt?’’