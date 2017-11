Eigenaar van grote kerstboom meldt zich bij predikant

Wicke heeft de reactie op zijn oproep pas net ontvangen. ,,Het gaat om een blauwspar van elf tot twaalf meter hoog die iemand in zijn tuin heeft staan'', legt hij enthousiast uit. ,,Veel groter dan dat we hadden verwacht. Een blauwspar van dit formaat hadden we nooit zelf kunnen betalen.''

Hoewel de Haagse predikant de aangeboden boom nog niet gezien heeft, heeft hij goede hoop dat dit de boom gaat worden. ,,Nu moeten we alleen nog bekijken hoe we de boom in de kerk gaan krijgen.'' Over het omzagen en transporteren van de boom gaat hij de komende tijd nadenken.