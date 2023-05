Eigenaar van illegale winkel vol imitatie kleding en tassen van dure merken opgepakt

Column Het is maar goed dat de schippers niet door Schevenin­gen zelf hoeven te navigeren

Den Haag kent een straat met een ietwat vreemde naam: de Oog in ’t Zeilstraat. Een oogje in het zeil houden, dat doen we allemaal wel eens. Maar deze straat ligt ver van de zee, midden in het centrum van de stad. Het is een onooglijk klein straatje.