Eigenaar van Koffiehuis Leo in schouwburg

De HOT-avonden zijn een initiatief van Het Nationale Theater waarbij eenmaal in de drie maanden wordt ingespeeld op een of meer actuele voorstellingen. Momenteel speelt bij Het Nationale Theater de voorstelling De wereld volgens John over een uit de hand gelopen vreugdevuur in de Haagse wijk Duindorp. En theatermaker Sadettin Kirmiziyüz scoorde vijfsterren recensies met Citizen K., een confronterende voorstelling waarin hij vertelt over zijn ervaringen met zijn Nederlands-Turkse identiteit.



Kirmiziyüz zelf is ook een van de gasten tijdens Boosheid is HOT, een avond waarop het onderwerp boosheid van alle kanten wordt belicht. Zo gaan Telegraaf-journalist Wouter de Winther en opinieleider Marianne Zwagerman in op de onvrede in Nederland en laat cabaretier André Manuel het publiek lachen om boosheid.



'Herken jij ook het gevoel van boosheid?' en 'zijn de dingen niet meer zoals vroeger?' horen tot de vragen die op de avond voorbijkomen. Gedragsbioloog Patrick van Veen gaat dieper in op wat boosheid is en wat de functie ervan is. Singer-songwriter en acteur Saman Amini reflecteert theatraal en muzikaal op het onderwerp.



Ma 13 mei, 20.15 uur, Kon. Schouwburg, Den Haag.



