Eigenaar van uitgebrande snackkar Melissa: ‘Ik snap de frustratie, maar dit is niet de manier’

De snackkar werd anderhalf jaar geleden door Prins opgekocht. Op de plek van de snackkar moet een nieuwe kiosk verschijnen. Met de bouw wordt in januari begonnen, zodat deze in het nieuwe strandseizoen gereed is. ,,We wilden de kar deze maand nog slopen, omdat we bang waren voor brandstichting. Ze waren me dus net voor”, zegt de horeca-ondernemer.