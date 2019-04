Eigenaar weet brandende auto aan de Essendijk te blussen voordat brandweer arriveert

De eigenaar zag dat zijn voertuig in brand stond en handelde snel. De brand was uit voordat de brandweerlieden ter plaatse waren. De brandweer heeft nog wel de accu's van de wagen losgekoppeld omdat het voertuig bleef toeteren.



Ondanks het snelle handelen van de eigenaar is de schade aan de wagen is groot. Het voertuig moest worden afgesleept. Hoe de auto vlam heeft gevat is nog onduidelijk, maar brandstichting wordt niet uitgesloten.



Elke ochtend het nieuws uit Den Haag in je mailbox? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!