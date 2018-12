Eigenaar wietvilla woedend: 'Ik word als slachtoffer gestraft'

Hartman, zelf in Zuid-Afrika woonachtig, werd door buren uit Wassenaar gealarmeerd. Stavros T., die zijn woning een kleine vijf jaar huurde, was opgepakt bij een andere villa. ,,Toen heb ik zelf de politie gebeld om te zeggen dat de verdachte ook mijn huis huurde.”



Lange tijd leek alles in orde. T., getrouwd met realityster Amanda Balk, betaalde elke maand netjes de huur. ,,En als er iets moest gebeuren, belde hij me dat hij dat wel regelde. Achteraf weet ik waarom.”



De politie viel de woning aan de Schouwweg binnen en vond daar inderdaad de derde hennepplantage van T., met meer dan 1700 planten. Hartman, inmiddels naar Nederland gekomen, werd door de politie gehoord, kreeg te horen dat hij geen verdachte was en mocht gaan. Van de officier van justitie kreeg hij zijn huissleutel terug.



,,Er werd me al gezegd dat ik me op het ergste moest voorbereiden. De ravage was inderdaad tien keer erger dan ik me kon voorstellen."