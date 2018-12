Eigenaar wietvilla woedend: 'Ik word als slachtoffer gestraft'

Hartman, zelf in Zuid-Afrika woonachtig, werd door buren uit Wassenaar gealarmeerd. Stavros T., die zijn woning een kleine vijf jaar huurde, was opgepakt bij een andere villa. ,,Toen heb ik zelf de politie gebeld om te zeggen dat de verdachte ook mijn huis huurde.” Lange tijd leek alles in orde. T., getrouwd met realityster Amanda Balk, betaalde elke maand netjes de huur. ,,En als er iets moest gebeuren, belde hij me dat hij dat wel regelde. Achteraf weet ik waarom.” De politie viel de woning aan de Schouwweg binnen en vond daar inderdaad de derde hennepplantage van T., met meer dan 1700 planten. Hartman, inmiddels naar Nederland gekomen, werd door de politie gehoord, kreeg te horen dat hij geen verdachte was en mocht gaan. Van de officier van justitie kreeg hij zijn huissleutel terug. ,,Er werd me al gezegd dat ik me op het ergste moest voorbereiden. De ravage was inderdaad tien keer erger dan ik me kon voorstellen."

Verzekering

Om de planten alle ruimte te geven, had T. het interieur nogal 'verbouwd'. ,,Ik heb een schade van 160.000 tot 180.000 euro, volgens een eerste schatting. Er waren muren weggehaald om meer ruimte te creëren. De verzekering keert niet uit, maar het bedrag wordt wel in het strafdossier gevoegd. Dan is het nog altijd afwachten of de verdachte kan betalen.”



Nu is Hartman nog altijd bezig om weer elektriciteit aangesloten te krijgen. Tot overmaat van ramp kreeg hij een brief van de gemeente Wassenaar, waarin hem wordt medegedeeld dat hij vanaf januari drie maanden lang zijn huis niet meer in mag. ,,Ik dacht dat die brief voor de huurder was, maar bij navraag kreeg ik te horen dat die echt voor mij was bedoeld. Hoe kan je nou een straf uitdelen aan een slachtoffer? Ik heb enorme schade, geen huurinkomsten meer en dan mag ik ook mijn huis niet meer in."