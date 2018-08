Eigenaren nieuwe pub aan Prins Hendrikplein bedreigd om horecaterras

Een jong stel met baby, een groepje studenten, vier vriendinnen en een echtpaar op leeftijd. Op woensdagmiddag rond lunchtijd is het druk op het terras aan de gevel van gastropub Van Kinsbergen in het Haagse Zeeheldenkwartier. Vanaf 15.00 uur, als ook het bijbehorende terras op het Prins Hendrikplein aan de overkant van de straat opengaat, schuiven nog meer buurtgenoten, gezinnen en vrienden aan voor een speciaalbiertje of voor het diner.



Dat het in de eerste vijf weken na de opening dagelijks zó druk zou zijn, hadden eigenaren Patrick van Aller, Lara Bakker en Bas Kokshoorn niet durven dromen. Om de vraag aan te kunnen, hebben ze het aantal personeelsleden een paar dagen na de opening al moeten verdriedubbelen. ,,Het is keihard werken, maar daar krijgen we veel blije gezichten voor terug", zegt Van Aller. ,,Natuurlijk gaat er in de eerste weken wel eens wat mis, gelukkig krijgen we vrijwel alleen positieve reacties."