Eigenaren van gestolen goederen en sieraden gezocht

Agenten troffen de buit in december vorig jaar aan in de woning van een 31-jarige Rijswijker. Naar aanleiding van rechercheonderzoek is de man in kwestie aangehouden.

Op de website van de politie is een volledig overzicht met foto's te vinden. Wie de goederen herkent of meer informatie over de zaak heeft, kan contact opnemen met recherche via 0900-8844, anoniem via 0800-7000 en via Whatsapp op 06-17214856.