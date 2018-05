Eigenaresse Foots naar rechter om boete: 'Ik word totaal doodgezwegen'

'Slowaak die dood landgeno­ten veroorzaak­te was dronken'

16:37 De Slowaak die volgens het OM in februari op attractiepark Duinrell een ongeluk veroorzaakte waarbij doden vielen komt volgende week voor de rechter. De man had volgens het Openbaar Ministerie zoveel alcohol in zijn bloed dat het elke bekende tabel overschrijdt.